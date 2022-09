Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiter ein Kauf.Seit gestern sei bekannt, dass der langjährige Shell-CEO Ben van Beurden zum Jahresende von Bord gehen und von Wael Sawan ersetzt werde. Daraufhin hätten einige Experten die Aktie genauer unter die Lupe genommen. So habe etwa die RBC die Einstufung für Shell auf "outperform" mit einem Kursziel von 3.200 Pence belassen.In den vergangenen Monaten habe es bereits Spekulationen um eine Ablösung des Chefs Ben van Beurden gegeben, so Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Immerhin habe der Manager den Ölriesen neun Jahre lang geführt. Unklar sei jedoch der Zeitpunkt eines Wechsels gewesen. Sein Nachfolger Wael Sawan sei in der Investorengemeinde sehr respektiert und die Zeichen stünden wohl eher auf Kontinuität als auf Revolution.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Shell auf "buy" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Der neue Konzernchef Wael Sawan sei nicht überraschend ernannt worden, habe Analyst Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Merkliche Veränderungen der Unternehmensstrategie des Rohölkonzerns seien nicht zu erwarten.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Shell von 3.000 auf 3.500 Pence angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Im europäischen Energiesektor seien Shell ihr Favorit, so Analystin Amy Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die strategischen Antworten des Unternehmens auf die grundlegenden Veränderungen im Energiegeschäft seien im Aktienkurs noch nicht entsprechend eingepreist.Die günstig bewerteten Anteile sind daher weiter ein Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link