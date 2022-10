XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Der britische Konzern verdiene dank der hohen Gas- und Ölpreise weiter glänzend, wenn auch nicht mehr ganz so viel wie noch zuletzt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im dritten Quartal im Vergleich zum Rekordergebnis im zweiten Quartal um 18% auf 9,4 Mrd. USD zurückgegangen. Das sei allerdings immer noch das zweitbeste Quartalsergebnis der Geschichte. Unter dem Strich - also z.B. bereinigt um die Bewertungseffekte von Öllagerbeständen - habe Shell 6,7 Mrd. USD nach 18 Mrd. USD im zweiten Quartal verdient. Im dritten Quartal des Vorjahres habe Shell noch rote Zahlen geschrieben.Der Konzern habe bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass die Margen im Raffineriegeschäft nicht so hoch ausgefallen seien wie noch im zweiten Quartal. Das Unternehmen nutze die sprudelnden Gewinne weiter für hohe Ausgaben zur Kurspflege und Ausschüttungen an die Aktionäre. So habe Shell den Rückkauf von Aktien für 4 Mrd. USD sowie eine Dividendenerhöhung angekündigt.Dass Shell weiterhin größeren Wert auf Dividenden und Aktienrückkäufe lege, dürfte der Aktie zwar kurzfristig helfen. Langfristig betrachtet wären jedoch eher höhere Investitionen in Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder Elektromobilität sinnvoller. Nichtsdestotrotz würden die Perspektiven für den Energieriesen im aktuellen Marktumfeld natürlich sehr gut bleiben. Die vor diesem Hintergrund extrem niedrige Bewertung (der Börsenwert liege unter dem Eigenkapital) erscheine keinesfalls angebracht zu sein. Dividendenjäger könnten bei Shell nach wie vor zugreifen (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:27,45 EUR +3,82% (27.10.2022, 11:37)