Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein Kauf.Die weiter schwächelnden Ölpreise hätten zuletzt die Aktienkure von Energieproduzenten wie Shell oder TotalEnergies belastet. Nichtsdestotrotz würden die Experten der Privatbank Berenberg für die beiden Blue Chips noch optimistischer. So habe deren Analyst Henry Tarr das Kursziel für TotalEnergies von 63 auf 70 Euro angehoben.Die Einstufung sei auf "buy" belassen worden. Nach dem Kapitalmarkttag im September habe der Öl- und Gaskonzern über ein solides drittes Quartal berichtet, habe Tarr in seiner jüngsten Studie erklärt. Die gute Preisentwicklung im Flüssiggasmarkt sollte im Schlussquartal helfen, das schwächere Raffineriegeschäft auszugleichen. Zudem hätten Veräußerungserlöse die Bilanz verbessert, und TotalEnergies biete seinen Aktionären weiterhin attraktive Gewinnausschüttungen. Tarr habe seine Ergebnisschätzung (EPS) für den französischen Konzern für das laufende Jahr erhöht.Und auch für die Anteilscheine des Konkurrenten Shell sehe Berenberg nun noch mehr Potenzial: So sei der faire Wert von 2.850 auf 3.000 Britische Pence (umgerechnet 34,53 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen worden. Der Öl- und Gaskonzern habe nach einem erwartungsgemäß ordentlichen Quartal sein Aktienrückkaufprogramm aufgestockt, habe Analyst Henry Tarr im Rahmen seiner am Dienstag veröffentlichten Studie betont. Er habe hinzugefügt, dass das Unternehmen derzeit weiterhin vom engen Flüssiggas-Markt profitieren dürfte.Auch "Der Aktionär" bleibt für die beiden Dividendenperlen zuversichtlich gestimmt. Denn die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten für Shell und TotalEnergies seien nach wie vor gut, die Bilanzen solide und die Bewertungen mit einstelligen KGVs und im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Zudem würden beide Titel mit stattlichen Dividendenrenditen locken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: