Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,615 EUR +0,89% (06.01.2023, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,60 EUR +1,18% (06.01.2023, 11:31)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,47 GBP +1,54% (06.01.2023, 11:32)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Am heutigen Freitag würden Anleger mit Spannung die neuen US-Arbeitsmarktdaten erwarten. Würden die Zahlen besser als erwartet ausfallen, könnte das weiteren Abwärtsdruck erzeugen, weil die Notenbanken ihre Zinspolitik weiter aggressiv betreiben könnten. Für die Shell-Aktie dennoch kein Grund, den Aufwärtstrend zu beenden.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zur Spartenentwicklung im vierten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 3.100 Pence belassen. Ausgehend vom aktuellen Niveau ergebe sich ein Kurspotenzial für die kommenden zwölf Monate von 36,1 Prozent.Analyst Giacomo Romeo habe in einer am Freitag vorliegenden ersten Beurteilung von einem gemischten Abschneiden des Ölkonzerns gesprochen. Der Fokus liege wohl stark auf dem Gashandel und dem Zufluss von Umlaufvermögen. Dies untermauere seine These, dass sich die Aktienrückkäufe im Quartal auf einen Wert von 6 Milliarden US-Dollar erhöhen könnten.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Shell-Aktie positiv gestimmt, da der Dividendentitel weiter günstig bewertet ist. Auch wenn das Marktumfeld hier allmählich herausfordernder werde, seien die mittel- bis langfristigen Aussichten weiterhin gut. Wer bei Shell investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 20,50 Euro, so Tim Temp. (Analyse vom 06.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: