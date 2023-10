Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

31,11 EUR +2,15% (09.10.2023, 14:27)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.653,10 GBp +2,77% (09.10.2023, 14:13)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Zum Auftakt in die neue Börsenwoche könnten die Aktien der europäischen Energiegiganten kräftig zulegen. Breit aufgestellte Firmen wie Shell oder Equinor würden von den steigenden Ölpreisen und auch von den anziehenden Gaspreisen profitieren. So habe der europäische Gaspreis am Montag wieder Preise über der runden 40-Euro-Marke erreicht.Am Vormittag habe der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 41,80 Euro je Megawattstunde (MWh) gekostet. Das seien knapp zehn Prozent mehr als am Freitag gewesen. Zuletzt sei der Preis vor etwa einer Woche über die 40-Euro-Marke gestiegen.Am Markt sei zum einen auf eine Gaspipeline zwischen Finnland und Estland verwiesen worden, die am Wochenende wegen eines Druckabfalls geschlossen worden sei. Ein Leck werde nach Angaben des finnischen Betreibers für möglich gehalten, die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Obwohl der Vorfall bisher keine Bedrohung der europäischen Gasversorgung darstelle, verdeutliche er die Anfälligkeit des Versorgungsnetzes.Zum anderen hätten Marktteilnehmer den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel als Grund für die Preisaufschläge genannt. Deutlicher als beim Erdgaspreis sei die Reaktion der Erdölpreise gewesen, die am Montag kräftig zugelegt hätten. Grund sei die Furcht, dass sich der Konflikt zwischen der Hamas und Israel ausweiten könnte.Die anhaltend hohen Gas- und Ölpreise würden Equinor und Shell natürlich weiterhin voll in die Karten spielen. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen seien daher nach wie vor attraktive Investitionen. Die Stoppkurse sollten bei 24,00 Euro (Shell) bzw. 22,00 Euro (Equinor) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link