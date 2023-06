Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Energieriese habe in dieser Woche angekündigt, künftig in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen noch mehr an die Anteilseigner ausschütten zu wollen. Dies sei am Markt gut angekommen. Mittlerweile hätten sich auch zahlreiche Analysten mit den Plänen des Unternehmens befasst - und würden sich allesamt bullish gestimmt zeigen.So habe heute etwa Barclays das Kursziel für Shell-Papiere nach dem Kapitalmarkttag von 3.300 auf 3.500 Britische Pence (umgerechnet 40,87 Euro) angehoben. Daraus errechne sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau Aufwärtspotenzial von 47 Prozent. Die Einstufung sei dementsprechend auf "overweight" belassen worden.Analystin Lydia Rainforth habe das neue Kursziel in einer am heutigen Freitag vorliegenden Studie mit dem voraussichtlich höheren Barmittelfluss im Fördergeschäft begründet. Die Expertin habe ihre Schätzungen für die kommenden beiden Jahre angehoben. Für einen Anstieg der Aktie sei es nun entscheidend, dass das Unternehmen angesichts der Energiewende tatsächlich schlanker und fokussierter werde und dabei Ausgabendisziplin walten lasse.Auch die Experten von Deutsche Bank Research seien bullish gestimmt. So habe Analyst James Hubbard die Einstufung für die Shell-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 2907 Pence belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Anstatt immer mehr Geld auszuschütten, wären eher höhere Investitionen in den Konzernumbau mittel- bis langfristig vermutlich sinnvoller. Der Konzernvorstand habe sich aber nun für noch mehr Dividenden und Aktienrückkäufe entschieden, was dem Kurs kurzfristig eben auch helfe.Die günstig bewerteten Papiere des Energieriesen bleiben attraktiv (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link