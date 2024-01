Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Das noch relativ junge Börsenjahr 2024 verlaufe bislang nicht nach dem Geschmack der Anteilseigner von Equinor und Shell. Denn im Zuge der anhaltenden Schwäche der Ölpreise sei es mit den Kursen immer weiter bergab gegangen. Doch aktuell bestehe am Ölmarkt wieder Hoffnung auf eine Trendwende. So seien die Ölpreise auch am Donnerstag weiter gestiegen.So habe ein Barrel Brent zur Lieferung im März zuletzt 81,15 US-Dollar gekostet. Das seien 1,11 Dollar mehr als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,15 Dollar auf 76,24 Dollar gestiegen.Die Erdölpreise würden sich aktuell in der Nähe ihrer einmonatigen Höchststände bewegen. Auslöser der jüngsten Gewinne seien neue Lagerdaten aus den USA gewesen. Nach Daten des Energieministeriums vom Mittwoch seien die nationalen Vorräte in der vergangenen Woche kräftig gefallen. Rückläufige Bestände könnten auf eine stärkere Nachfrage oder ein knapperes Angebot hinweisen und so für Preisauftrieb sorgen.Am Markt sei zudem auf den Einbruch der Fördermenge in den USA verwiesen worden. Wie das US-Energieministerium ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt habe, sei die Ölproduktion in der vergangenen Woche um täglich 1,0 Millionen auf 12,3 Millionen Barrel zurückgegangen. Experten hätten den ungewöhnlich starken Rückgang mit kaltem Winterwetter in Teilen der USA erklärt, was eine Ölförderung erschwere.Eine anhaltende Erholung der Ölpreise dürfte die jüngste Schwäche von Shell und Equinor stoppen. Doch noch sei es zu früh, um Entwarnung zu geben.Trotz der sehr günstigen Bewertung der beiden Dividendenperlen sowie der mittel- bis langfristig guten Perspektiven drängt sich weder bei Shell noch bei Equinor kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zuvor sollte eine klare Bodenbildung beziehungsweise Trendwende abgewartet werden. Wer die Aktien bereits im Depot hat, bleibt dabei und beachtet die Stoppkurse bei jeweils 24,00 Euro. (Analyse vom 25.01.2024)Mit Material von dpa-AFX