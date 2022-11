Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.



Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,77 EUR -0,96% (21.11.2022, 19:59)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

26,15 EUR -3,04% (21.11.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

22,725 GBP -3,07% (21.11.2022, 18:47)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise würden ihre Talfahrt aus der vergangenen Woche auch am heutigen Montag fortsetzen. Grund dafür sei laut Marktbeobachtern ein Pressebericht über eine mögliche Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ im Dezember. Das bringe auch die Papiere von Ölproduzenten dies- und jenseits des Atlantiks unter Druck.Die Wirtschaftszeitung Wall Street Journal (WSJ) habe am Montagnachmittag über die Möglichkeit eines grundlegenden Wandels in der der Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ berichtet. Das führende OPEC-Land Saudi-Arabien diskutiere demnach im Vorfeld des nächsten Treffens der OPEC+ am 4. Dezember mit anderen OPEC-Staaten eine Anhebung der Fördermenge um 500.000 Barrel pro Tag.In der OPEC+ seien die Mitglieder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten organisiert, darunter Russland. Mit einer Anhebung der Fördermenge könnte eine politische Kluft, die zuletzt zwischen den USA und Saudi-Arabien entstanden sei, wieder ein Stück weit geschlossen werden, heiße es in dem Zeitungsbericht.Zuletzt habe die OPEC+ beschlossen, die Fördermenge ab November im Schnitt um zwei Millionen Barrel pro Tag zu senken, um die Ölpreise zu stützen. Die Entscheidung sei von der US-Regierung als "kurzsichtig" und als "Fehler" kritisiert worden.Die Ölpreise seien durch den Zeitungsbericht zunächst weiter abgerutscht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Nachmittag 82,95 US-Dollar gekostet - und damit 4,67 US-Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 4,46 Dollar auf 75,62 Dollar gefallen.Mit dem aktuellen Einbruch hätten die Ölpreise ihre Talfahrt fortgesetzt, die bereits in der vergangenen Woche wegen wachsender Sorgen um die Weltwirtschaft und einer geringeren Nachfrage an Fahrt aufgenommen habe. Seit Beginn des Monats habe sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als 13 Prozent verbilligt.In Europa gehe es für die Papiere von Shell um rund 3,1 Prozent abwärts, während die Aktie von BP rund 3,8 Prozent verliere.Die teils sehr hohen Ölpreise hätten den Unternehmen in der Branche in den letzten Monaten gigantische Gewinne beschert und die Aktienkurse in die Höhe getrieben. Ein Rücksetzer sei vor diesem Hintergrund zunächst kein Grund zur Panik.Update: Saudi-Arabien habe den im Artikel angesprochenen WSJ-Bericht über eine Erhöhung der Fördermenge dementiert. Daraufhin hätten sich die Ölpreise am Montagabend etwas stabilisiert. Auch die Aktien der angesprochenen US-Ölkonzerne hätten in der Folge einen Teil ihrer Verluste ausgleichen können.Anleger, die im Ölsektor investiert sind, bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Mit Material von dpa-AFX