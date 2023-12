Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) zu kaufen.Bereits seit vielen Jahrzehnten zähle die US-Investmentbank Goldman Sachs zu den wichtigsten Akteuren an der Börse. Wer es auf die viel beachtete "Conviction Buy List" des Instituts schaffe, könne daher durchaus stolz sein.Die Aktie von Shell zähle weiterhin zu diesem erlesenen Kreis, denn Analyst Michele della Vigna habe sie erneut darauf belassen. Das Kursziel habe er allerdings von 41 auf 40 Euro gesenkt. Die europäischen Ölkonzerne dürften 2024 starke Cashflows verzeichnen und ihre Aktionärsrenditen steigern, habe er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Zudem sollten sie ihre deutliche Bewertungslücke gegenüber den US-Konkurrenten von derzeit rund 40 Prozent verringern und möglicherweise sogar schließen können. In Erwartung niedrigerer Gas- und Ölpreise habe er jedoch seine Sektor-Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025 reduziert.Indes hätten sich die Ölpreise am Donnerstag weiter von ihren deutlichen Verlusten in den vergangenen Wochen erholt. Im frühen Handel habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 74,70 US-Dollar gekostet. Das seien 44 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung sei um 33 Cent auf 69,80 Dollar gestiegen.Für Entlastung habe am Erdölmarkt die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA gesorgt. Am Mittwochabend habe die US-Zentralbank Federal Reserve ihre Leitzinsen unverändert gelassen, zugleich aber Signale für Zinssenkungen im kommenden Jahr gesendet. Von niedrigeren Zinsen dürfte die Konjunktur der Vereinigten Staaten und damit die Rohölnachfrage in der größten Volkswirtschaft der Welt profitieren.Auch "Der Aktionär" ist von der günstig bewerteten Dividendenperle nach wie vor überzeugt und rät zum Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. Der Stoppkurs könne unverändert bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link