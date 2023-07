Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die Experten von Deutsche Bank Research hätten die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell wieder einmal näher unter die Lupe genommen. Analyst James Hubbard habe im Rahmen seiner jüngsten Studie das Kursziel für die Shell-Papiere von 2.907 auf 3.268 Britische Pence angehoben (umgerechnet 38,25 Euro).Dies liege knapp 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend sei die Einstufung auf "buy" belassen worden. Hubbard habe gelobt: Neuer Chef, neuer Finanzvorstand, neuer Value-Fokus - der Energiekonzern sorge wieder für Rendite.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Shell auf "overweight" mit einem Kursziel von 2.950 Pence belassen. Dies habe Analyst Christyan Malek in einer tiefgreifenderen Analyse des pragmatischen Kapitalmarkttages des Energiekonzerns geschrieben, die am Montag vorliege. Letztlich sehe er den Status von Shell als Kerninvestment im globalen Energiebereich untermauert.Am Freitag habe Shell ein Update für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach sei die Förderung auf 1,7 und 1,8 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gesunken. Im ersten Quartal seien es noch 1,9 Millionen gewesen. Darüber hinaus müsse das Unternehmen noch hohe Abschreibungen tätigen, was aber am Markt letztlich keine Überraschung sei. Der Energieriese habe den Rückgang mit planmäßigen Wartungsarbeiten beispielsweise Förderanlagen im Golf von Mexiko, Brasilien, Norwegen oder Malaysia begründet."Der Aktionär" sei für Shell ebenfalls bullish gestimmt. Die Anteilscheine des britischen Energieproduzenten würden sich trotz der anhaltend schwachen Ölpreise in einer starken Verfassung präsentieren. Mit einem KGV von 7 und einem KBV von knapp 1,0 sei die Aktie sehr günstig bewertet.Da sie außerdem mit einer Dividendenrendite von fast vier Prozent lockt, bleibt sie ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 20,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.07.2023)Mit Material von dpa-AFX