Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,325 EUR +0,37% (19.07.2023, 13:50)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,48 GBP +1,11% (19.07.2023, 13:37)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Seit einigen Handelswochen würden die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell seitwärts pendeln. Angesichts der eher schwachen Entwicklung der Öl- und Gaspreise in diesem Zeitraum sei dies eine relativ gute Entwicklung. Gehe es nach einigen Analysten, so biete sich das aktuelle Kursniveau nun an, um bei der Dividendenperle einzusteigen.So habe etwa die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Shell-Papiere von 2.800 auf 2.850 Britische Pence (umgerechnet 33,14 Euro) erhöht. Dies liege 21 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau: Dementsprechend bleibe Analyst Henry Tarr weiterhin bullish gestimmt und habe seine Einstufung mit "buy" bekräftigt. Tarr habe seine Bewertungsmodelle für die Ölbranche in einer am Dienstag vorliegenden Studie an mehrheitlich bis 2025 niedrigere Ölpreisprognosen angepasst. Die Korrektur der Markterwartungen an die Ergebnisse der Ölkonzerne halte Tarr für weitgehend abgeschlossen. Seiner Ansicht nach wäre für die Marktteilnehmer nun "Zeit zurückzukommen". Sein Top-Favorit im Sektor der Öl- und Gasproduzenten sei Shell.Auch für die US-Bank J.P. Morgan würden die Anteile der Briten zu den attraktivsten Branchenvertretern zählen. Analyst Christyan Malek habe sich für den Energiesektor eher zurückhaltend gestimmt gezeigt. Er verweise darauf, dass das zweite Quartal für die Unternehmen eher wenig berauschend verlaufen sein dürfte. Er gehe davon aus, dass konjunkturelle und unternehmensspezifische Risiken noch nicht ausgestanden seien. Daher sei er für mehrere Energietitel eher skeptisch, Shell stufe er hingegen weiterhin mit "overweight" ein und sehe das Kursziel nun bei 2.750 Pence, was immer noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau liege.Da sie außerdem mit einer Dividendenrendite von fast vier Prozent lockt, bleibt die Aktie ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 20,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: