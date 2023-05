Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zu kaufen.Angesichts der anhaltenden Schwäche der Ölpreise präsentiere sich die Shell-Aktie in einer robusten Verfassung. Ende der vergangenen Woche habe es für den Kurs zumindest keinen zusätzlichen Gegenwind mehr gegeben. So hätten sich die Preise für Brent- und WTI-Öl nach den merklichen Abschlägen am Donnerstag wieder stabilisiert.Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,14 US-Dollar gekostet. Das seien 16 Cent mehr als am Donnerstag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung sei um 23 Cent auf 71,10 Dollar gestiegen. An den Finanz- und Rohstoffmärkten herrsche Skepsis über die Konjunkturentwicklung. Für die weltgrößte Volkswirtschaft USA werde im Laufe des Jahres eine Rezession befürchtet. Die zweitgrößte Wirtschaftsnation China erhole sich zwar, allerdings uneinheitlich. Während die Dienstleister wachsen würden, gebe es Probleme in der energieintensiven Industrie. Die Erdölpreise würden durch diesen Konjunkturpessimismus belastet.Laut den Rohstoffexperten der Commerzbank zeichne sich für das zweite Halbjahr eine deutliche Unterversorgung des Marktes ab. "Diese dürfte aufgrund der ab Mai geltenden freiwilligen Produktionskürzungen einiger OPEC-Länder sogar noch größer ausfallen, selbst wenn man für den Irak keine weitere Drosselung mehr unterstellt", heiße es in einem Kommentar. Das sich abzeichnende "beträchtliche" Angebotsdefizit spreche für steigende Ölpreise im Jahresverlauf.Indes habe die kanadische Bank RBC die Shell-Aktie einmal mehr genauer unter die Lupe genommen. Dabei habe Analyst Biraj Borkhataria das Rating auf "Outperform" und das Kursziel von 2900 GBp (umgerechnet 33,26 Euro) bestätigt. Borkhataria habe betont, der Ölkonzern habe im vergangenen Quartal trotz operativer Widrigkeiten über Rekorde bei den Ergebnissen und den Ausschüttungen an die Aktionäre berichtet. Der Fokus liege auf der operativen Trendwende.Die Shell-Aktie bleibt ein Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link