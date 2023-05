LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.05.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Citi stufe die Shell-Aktie bis zum Kapitalmarkttag am 14. Juni mit "30 Tage Abwärtskatalysator" ein. Shell habe in den letzten 18 Monaten zu wenig Gewinn erwirtschaftet, was bedeute, dass die Aktie im Vergleich zu den wichtigsten Wettbewerbern relativ teuer sei. Citi sage, dass ein Plan zur Steigerung der Ertragskraft "wirklich vor einem Weg zu höheren Aktionärsrenditen kommen müsse".Die Analysten der Citigroup stufen die Shell-Aktie weiterhin mit "neutral" ein und geben ein Kursziel von 25,00 GBP an. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:27,74 EUR -0,91% (24.05.2023, 12:57)XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:27,72 EUR -1,33% (24.05.2023, 12:40)