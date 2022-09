Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Dividendenjäger bei der Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zugreifen.In einem allgemein freundlichen Marktumfeld könne die Aktie des britischen Energieriesen Shell erneut zulegen. Die Anteilscheine würden im heutigen Handel auch von einem bullishen Analystenkommentar der kanadischen Bank RBC profitieren. So stufe Analyst Biraj Borkhataria die Papiere weiter mit "outperform" ein. Darüber hinaus habe er das Kursziel nach einem Investorentreffen bei 3.200 Britische Pence (umgerechnet 36,88 Euro) belassen, was 36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Das Unternehmen habe sich zu steigenden Dividenden bekannt. Allerdings wünschten sich viele Investoren mehr Klarheit hinsichtlich der mittelfristigen Verwendung der freien Barmittel des Ölkonzerns. Trotz Dividenden und Aktienrückkäufen bleibe ein Großteil der Barmittel unangetastet.In der Vorwoche habe die Privatbank Berenberg Shell auf "buy" mit einem Kursziel von 2.800 Pence belassen. Das russische Gas-Angebot dürfte in den Winter hinein die wichtigste Einflussgröße für die Speicherbestände bleiben, so Analyst Henry Tarr. Er glaube nicht, dass eine Rationierung nötig sein werde, doch die europäischen Gas- und damit auch die Strompreise dürften hoch bleiben. Dadurch stiegen auch die globalen Preise für Flüssiggas (LNG), was großen LNG- und europäischen Gasunternehmen wie Shell oder TotalEnergies zugutekommen sollte.Auch "Der Aktionär" sehe für die Shell-Aktie nach wie vor noch reichlich Aufwärtspotenzial. Der hervorragend aufgestellte Energieriese verfüge über gute Aussichten und eine solide Bilanz. Darüber hinaus sei die Bewertung aktuell immer noch sehr günstig.Dividendenjäger können weiterhin zugreifen (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: