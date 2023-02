Shell habe die Übernahme des größten europäischen Herstellers von erneuerbarem Erdgas (RNG), Nature Energy, abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens werde die Übernahme dank des breiten Kundenportfolios voraussichtlich zweistellige Gewinne bringen. Nature Energy verfüge über 14 in Betrieb befindliche Anlagen und habe im Jahr 2022 rund 6,5 Millionen MMBtu RNG produziert. Mehr als ein Drittel der 30 neuen Projekte des Unternehmens würden sich in der mittleren bis späten Entwicklungsphase in Dänemark, den Niederlanden und Frankreich befinden und könnten bis 2030 bis zu 9,2 Millionen MMBtu pro Jahr liefern. RNG sei ein Biomethan, das ähnlich wie herkömmliches Gas funktioniert und in der bestehenden Infrastruktur (auch als BioLNG) verwendet werden könne, wobei kein schädliches Methan in die Atmosphäre gelange und es somit verarbeitet werden könne.



Shell (SHEL.UK) im D1-Chart: Die Aktie habe sich trotz der Korrektur der vergangenen Tage in letzter Zeit trotz des Rückgangs der Ölpreise sehr gut entwickelt. Die wichtigste Unterstützung für die Aktie sei der SMA200, der seit zwei Jahren den Raum für Rückgänge begrenze. Niedrigere Niveaus, die es zu beachten gelte, seien das 23,6%- und 38,2%-Retracement der im Jahr 2020 begonnenen Aufwärtswelle. (Quelle: xStation5 von XTB)



Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) schlägt sich gut, obwohl die winterlichen Versorgungsprobleme und die Energiekrise nicht eingetreten sind, so die Experten von XTB.Erdgas erlebe einen noch nie dagewesenen Ausverkauf, und die Ölpreise seien trotz des Treibstoffembargos aus Russland aufgrund der Angst vor einer weltweiten Rezession von ihren Höchstständen aus Kriegszeiten gefallen.Im Jahr 2022 sei der Gewinn von Shell im Jahresvergleich um mehr als 100% auf rund 40 Mrd. Dollar gestiegen. Im 4. Quartal 2022 habe das Unternehmen Rekordergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, und der Gewinn für das gesamte Jahr habe den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2008 deutlich übertroffen. Shell habe im 4. Quartal 6,3 Mrd. Dollar an Dividenden ausgeschüttet und plane einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 4 Mrd. Dollar. (Quelle: BBC)Britische "Windfall Tax"Im Vereinigten Königreich wachse die Kontroverse über die Gewinne der Ölkonzerne angesichts der geplanten Erhöhung der Energiepreise um 40% im April. Shell befinde sich in einer komplizierten Lage, da das Unternehmen zwar im Vereinigten Königreich ansässig sei, aber nur relativ wenig Öl und Gas in britischen Gewässern fördere. Das Unternehmen habe im Jahr 2022 134 Mio. USD (110 Mio. GBP) an Steuern auf seine britischen Aktivitäten (etwa 1% der 13 Mrd. USD an Steuern des Unternehmens im Jahr 2022) gezahlt, rechne aber mit einem Anstieg dieses Betrags um bis zu 350% im Jahr 2023. Unternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig seien, würden bereits 40% Steuern auf Öl- und Gasgewinne zahlen. Sie könnten diese jedoch senken, indem sie die Kosten für die Stilllegung von Bohrinseln, Vorschüsse auf künftige Investitionen und Verluste aus früheren Jahren abziehen würden.Das Vereinigte Königreich schätze, dass die höhere 40-prozentige Gewinnsteuer zwischen 2022 und 2028 etwa 40 Milliarden Pfund in den Haushalt einbringen werde, die von allen in britischen Gewässern tätigen Unternehmen erhoben würden. Shell werde jedoch wahrscheinlich mehr als 90% der Kosten für neue Explorations- und Produktionsvorhaben absetzen können, wodurch sich die endgültige Steuer verringere.In einer Welle von "Guardian"-Berichten sei eine Kontroverse um Shell ausgelöst worden, der vorgeworfen werde, Sanktionen zu umgehen, indem es ein "Schlupfloch" im System ausnutze, d.h. russisches Öl und seine Derivate über die Türkei, die zur Importdrehscheibe des Kremls geworden sei, nach Europa importiere. Eine Analyse der Daten von Kpler durch die Gruppe Global Witness habe ergeben, dass Shell seit dem 5. Dezember mehr als 600.000 Barrel Raffinerieprodukte aus türkischen Raffinerien in die Niederlande importiert habe. Es lasse sich nicht nachweisen, ob die Produkte tatsächlich aus Russland stammen würden, aber türkische Raffinerien würden große Mengen billigen Öls aus Russland importieren, das dann raffiniert oder mit Rohöl aus anderen Ländern gemischt werde. Im Jahr 2022 habe die Türkei 143 Millionen Barrel Öl aus Russland importiert, was einem Anstieg von 50% im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine habe Shell im vergangenen März angekündigt, sich aus dem Handel mit Russland zurückzuziehen. Ein Shell-Sprecher habe Medienberichte über Sanktionen dementiert. Auf das Unternehmen seien 11% der LNG-Lieferungen in die EU entfallen, wodurch der durch die Sanktionen gegen Russland verursachte Versorgungsdruck gemildert worden sei.RNG - BioLNG