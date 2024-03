Kursziel

Shell-Aktie

(GBP) Rating

Shell-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 38,00 overweight Barclays Lydia Rainforth 01.02.2024 33,50 overweight J.P. Morgan Christyan Malek 19.02.2024 32,68 buy Deutsche Bank James Hubbard 28.07.2023 31,00 outperform Credit Suisse Amy Wong 12.06.2023 30,00 buy Jefferies Giacomo Romeo 05.02.2024 30,00 outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 26.02.2024 29,50 buy Berenberg Henry Tarr 16.02.2024 29,00 neutral Exane BNP Paribas Lucas Hermann 13.12.2023 27,14 equal weight Morgan Stanley Martijn Rats 10.01.2024 26,70 buy HSBC Kim Fustier 09.08.2023 26,00 neutral UBS Joshua Stone 01.02.2024

Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,24 EUR +1,30% (06.03.2024, 21:54)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,39 EUR +1,14% (06.03.2024, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,89 GBP +1,47% (06.03.2024, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.03.2024/ac/a/a)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) nach der Bekanntgabe der Q4-Zahlen 2023 zu? 38 oder 26 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Shell-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Shell plc hat am 1. Februar 2023 die Zahlen für das 4. Quartal vorgelegt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q4-Zahlen 2023 zur Shell-Aktie?Das höchste Kursziel kommt nach Zahlen von der britischen Investmentbank Barclays. Die Analystin Lydia Rainforth hat die Aktie am 01.02.2024 auf "overweight" mit einem Kursziel von 38 GBP belassen. Sie habe eine positive Reaktion auf den Quartalsbericht des Öl- und Gaskonzerns bereits erwartet. Sie habe auf die dank eines starken Gashandels deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnisse verwiesen. Die Mischung der Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen und gesteigerter Dividende sei ihr zufolge zudem eine Botschaft des Managements über den Wert, den dieses in der Shell-Aktie sehe.Das niedrigste Kursziel für die Shell-Aktie kommt hingegen von der Schweizer Großbank UBS. Der Analyst Joshua Stone hat Shell am 01.02.2024, nach Zahlen für das Schlussquartal, auf "neutral" mit einem Kursziel von 26 GBP belassen. Der operative Gewinn des Öl- und Gaskonzerns habe die Erwartungen übertroffen. Überrascht habe zudem die Dividendenerhöhung.Börsenplätze Shell-Aktie: