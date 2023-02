Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Der Ölkonzern Shell habe das Jahr 2022 dank hoher Öl- und Gaspreise mit einem Rekordgewinn beendet. Der bereinigte Gewinn sei auf 39,9 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit habe sich der Gewinn innerhalb eines Jahres quasi verdoppelt. Mitverantwortlich für den Rekordgewinn sei auch das letzte Jahresviertel, das besser gelaufen sei als von Analysten erwartet.Somit falle die Dividende für das vierte Quartal ein wenig höher aus als gedacht: Shell zahle seinen Aktionären 28,75 Cent pro Aktie. Außerdem habe der Ölmulti erneut ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Management wolle Aktien in Höhe von vier Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Im abgelaufenen starken Jahr habe es bereits reichlich Aktienrückkäufe gegeben.Kurzfristig betrachtet dürften die umfangreichen Aktienrückkäufe dem Kurs zusätzlichen Schwung verleihen. Mittel- bis langfristig betrachtet sei diese Entscheidung letztlich aber ein weiterer Beleg für die Ideenlosigkeit des Vorstandes. Gerade in einer Zeit, in der jetzt in der globalen Energiewirtschaft die Weichen für die kommenden Jahrzehnte gestellt würden, hätte Shell alleine mit diesen vier Milliarden Dollar in zahlreichen Zukunftsmärkten strategisch sinnvolle Investitionen tätigen können.Natürlich sei Shell was die Aktivitäten in den Bereichen Erneuerbare Energien, E-Mobilität oder Wasserstoff schon wesentlich weiter als etwa US-Konkurrenten wie Chevron oder Exxon. Doch offenbar genüge es dem neuen CEO Wael Sawan und seinen Kollegen, sich einfach nur auf diesem Vorsprung auszuruhen, anstatt weiter auf das Gaspedal zu drücken. Dies würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mittel- bis langfristig auch eher auszahlen als immer wieder nur neue Aktienrückkäufe.Auch wenn die Entscheidung, einfach nur noch mehr Milliarden für Aktienrückkäufe zu verwenden, äußerst kreativlos sei, dürften sie dem Aktienkurs in den kommenden Wochen und Monaten leichten Rückenwind verleihen.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt auch weiterhin kaufenswert (Stopp: 20,50 Euro) - allerdings erscheinen aktuell BP oder TotalEnergies attraktiver, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link