Kurzprofil SharkNinja Inc.:



SharkNinja Inc. (ISIN: KYG8068L1086, WKN: A3EQAJ, NYSE-Symbol: SN) ist ein Produktdesign- und Technologieunternehmen, das verschiedene Lösungen für Verbraucher weltweit anbietet. Es bietet Reinigungsgeräte, darunter kabelgebundene und kabellose Staubsauger, sowie andere Bodenpflegeprodukte an. (29.11.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - SharkNinja-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SharkNinja Inc. (ISIN: KYG8068L1086, WKN: A3EQAJ, NYSE-Symbol: SN) unter die Lupe.Der US-amerikanische Haushaltsgerätehersteller habe erst im Juli dieses Jahres sein Debüt an der Börse gefeiert. Die Aktie von SharkNinja habe in den ersten Handelstagen eine turbulente Phase erlebt, habe sich jedoch bald stabilisiert und sei in eine nachhaltige Aufwärtsbewegung übergegangen. Zwischen Oktober und November habe sich eine deutlich erkennbare Konsolidierungsphase entwickelt, die von einem ansteigenden 50-Tage-Durchschnitt unterstützt worden sei. Für die Bullen habe sich eine vielversprechende Gelegenheit für einen Durchbruch über die Marke von 46,70 USD geboten. Diese Chance sei mittlerweile genutzt worden, und der in der vergangenen Woche eingeleitete Ausbruch habe im gestrigen Handel seine Bestätigung gefunden. Aktuell befinde sich der Trend in einer bullischen Phase, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe."Aus technischer Sicht lässt sich die aktuelle Marktlage recht einfach zusammenfassen. Solange die Kurse nicht unter das Tief der letzten beiden Handelstage fallen, sind die Bullen klar am Steuer. Ein nächstes Kursziel ist bereits im Blick: Es ist das Hoch des ersten Handelstages, das bei 52,90 USD erreicht wurde. Was danach passiert, bleibt spannend, da der Chart noch relativ frisch ist. Interessant ist auch, dass am 30. November eine Dividende von 1,08 USD pro Aktie ausgeschüttet wird. Die jüngsten Quartalsergebnisse, die Anfang November veröffentlicht wurden, waren vielversprechend und fanden eine positive Aufnahme am Markt. Diese Aufwärtsbewegung wird also von starken Ergebnissen unterstützt. Insgesamt betrachtet, erscheint die Gesamtsituation momentan sehr vielversprechend." (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze SharkNinja-Aktie: