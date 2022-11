Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ich hatte an dieser Stelle in den zurückliegenden Wochen ja schon mehrmals darüber berichtet, dass der Inflationsdruck nachlässt, trotz der derzeit immer noch hohen Raten, so Olaf Hordenbach Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas MÄRKTE & ZERTIFIKATE in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nun seien die Frachtpreise nur ein Faktor, der zur Inflation beigetragen habe. Aber eben doch ein wichtiger Teil, denn die hohen Transportkosten würden bei vielen Produkten des täglichen Bedarfs anfallen und hätten somit eine gewisse Breitenwirkung. Soja und Weizen aus Südamerika, Kleider aus Asien und Kaffee aus Afrika - über den Ozean würden die Waren nach Europa kommen und in unseren Einkaufskörben landen. Je teurer der Transport, desto teurer unser Einkaufskorb, desto höher die Inflation. Kleines Beispiel gefällig? In einen Standardcontainer würden etwa 8.000 Paar Turnschuhe passen. Bei Frachtkosten von 14.000 Dollar würden somit rein rechnerisch 1,75 Dollar Transportkosten je Paar anfallen. Bei 3.000 Dollar Frachtkosten seien es nur noch 0,375 Dollar. Der Unterschied möge auf den ersten Blick marginal sein, sei es aber nicht, wenn man bedenke, dass diese Rechnung für nahezu alle Produkte aufgemacht werden müsse.Also, die Transportkosten würden fallen. Das sei eine gute Nachricht, die Wirkung am Markt entfalten werde. Das dauere natürlich, die Inflation werde nicht so schnell zurückkommen, wie sie gestiegen sei. Einige Preise würden auch hoch bleiben, was hier und da auch durchaus wünschenswert sein sollte. Die Zeiten, in denen man etwa Fleisch für wenige Cent gleich kiloweise habe kaufen können, müssten vorbei sein. Auch Energierohstoffe sollten tendenziell teuer bleiben, dem Klima zuliebe. Aber der allgemeine Inflationsdruck werde nachlassen. Das wiederum spreche für Aktien, denn diese könnten in Zeiten nachlassender Inflation am meisten profitieren. (Ausgabe vom 25.11.2022) (28.11.2022/ac/a/m)