Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (01.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe heute seinen H1 Bericht vorgelegt und die Analysten-Erwartungen für Q2 leicht übertroffen.Im abgelaufenen Quartal habe Serviceware seine SaaS-Umsätze um 15,6% yoy auf 13,6 Mio. Euro steigern können. Auf Quartalsbasis habe das Wachstum 3,0% betragen. Während die Wartungserlöse strategiekonform weiter abgenommen hätten (-9,2% yoy auf 4,2 Mio. Euro), habe Serviceware in Q2 mit 5,9 Mio. Euro im Bereich des Lizenzverkaufs den höchsten Umsatzbeitrag seit zwei Jahren erzielt. Mit Blick auf die kurz- bis mittelfristige Top Line-Entwicklung des Unternehmens würden den Analysten die erneut stark gestiegenen Vertragsverbindlichkeiten (vergleichbar mit dem "Auftragsbestand") positiv stimmen, die sich zum Stichtag auf 49,6 Mio. Euro belaufen hätten (+52,9% yoy; +11% qoq) und zukünftige, vertraglich fixierte Erlöse darstellen würden.Infolge der guten Umsatzentwicklung habe Serviceware auf EBITDA-Ebene in Q2 mit -0,2 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro; Q1/23: -1,0 Mio. Euro) nahezu den Break-Even erreichen und damit an das Vorjahresniveau anknüpfen können. Nach Erachten des Analysten dürfte das Unternehmen in H1/23 jedoch auch von positiven FX-Effekten in mittlerer sechsstelliger Höhe profitiert haben. In der zweiten Jahreshälfte erwarte er aufgrund der personalseitigen Effizienzmaßnahmen im Verwaltungsbereich des Unternehmens eine spürbare Verbesserung der Bottom-Line. Zudem gehe er in H2 weiterhin von einer dynamischen Umsatzentwicklung aus.Nach einem soliden zweiten Quartal habe Serviceware nun nahezu den EBITDA-Break-Even erreicht. Im zweiten Halbjahr sollte dieser infolge steigender Umsätze und Kostenmaßnahmen erreicht werden.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 18,00 Euro für die Serviceware-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link