Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

8,10 EUR -2,41% (06.11.2023, 08:05)



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

8,20 EUR -1,20% (06.11.2023, 09:14)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ), mit Hauptsitz in Bad Camberg, Deutschland, bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.



Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.



Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services. (06.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe jüngst Q3-Zahlen vorgelegt, die von einem äußerst starken Wachstum der SaaS-Umsätze sowie einem verbesserten EBITDA geprägt seien. Vertriebsseitig habe das Unternehmen in Q3 eine zweistellige Anzahl von Neuabschlüssen vermelden können, darunter den Gewinn zweier Großkunden für das ITFM-Modul Serviceware Financial. Ebenso habe SJJ mit Materna, dem (lt. Lünendonk) zwölften größten IT-Berater in Deutschland, eine Reselling- und Implementierungskooperation abgeschlossen, um den Vertrieb von Serviceware Financial zu forcieren.Auch die Vertragsverbindlichkeiten, die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG als Proxy für den SaaS/Service-Auftragsbestand angesehen werden könnten, seien um 78,7% yoy auf 58,0 Mio. Euro gestiegen (+16,9% qoq).Neben dem gestiegenen Umsatzvolumen sei die erstmalige Aktivierung von Eigenleistungen (0,3 Mio. Euro) ursächlich für die EBITDA-Verbesserung auf 0,5 Mio. Euro in Q3 (Vj: -0,4 Mio. Euro; Q2/23: -0,2 Mio. Euro) gewesen. Das bereinigte EBITDA habe somit bei 0,2 Mio. Euro gelegen. Während die Entwicklungskosten bislang vollständig in den OPEX enthalten gewesen seien, würden nach Unternehmensangaben auch in den Folgeperioden Aktivierungen in gleicher Höher erwartet, sodass die Bottom Line durch diesen buchhalterischen Effekt erhöht werde.Mittelfristig würden die Abschreibungen die ergebnisseitige Erhöhung ausgleichen bzw. abschwächen. Modellseitig hätten die Aktienanalysten der Montega AG nun aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro p.a. sowie Abschreibungen, die eine Nutzungsdauer von drei Jahren unterstellen würden, abgebildet. Darüber hinaus hätten die Analysten ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr infolge des starken dritten Quartals leicht erhöht (Umsatz MONe FY23: 91,2 Mio. Euro, zuvor: 88,3 Mio. Euro), ihre EBITDA-Prognose jedoch aufgrund eines höheren Materialaufwands beibehalten. In den nächsten beiden Geschäftsjahren würden sich die Aktienanalysten der Montega AG zudem ergebnisseitig aufgrund des inflationären Kostendrucks konservativer positionieren.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 18,00 Euro. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link