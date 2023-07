Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

8,70 EUR -1,58% (19.07.2023, 13:40)



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

8,70 EUR -0,68% (19.07.2023, 13:39)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (19.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe jüngst ein Update zu seinen AI-Entwicklungen veröffentlicht, die bereits in mehreren Serviceware Software-Modulen eingesetzt würden. So sei zuletzt ChatGPT integriert worden, das Servicemitarbeiter bei der effizienten Fallbearbeitung durch intelligente Informationsaufbereitung unterstütze und somit die Produktivität erheblich steigern sollte.Aktuell konzentriere sich das Unternehmen bei seinen AI-Entwicklungen vor allem auf die Chancen im Service-Bereich, da AI hier vergleichsweise "einfach" eingesetzt werden könne und für Kunden signifikantes, greifbares Einsparpotenzial biete. Konkret werde durch den Einsatz von AI im Servicebereich der Anteil automatisiert abgewickelter Anfragen steigen, sodass ein Servicemitarbeiter zukünftig mehr Anfragen bearbeiten könne und somit die Produktivität steige. Aktuell stelle Serviceware Neukunden eine zeitlich begrenzte, kostenlose Version des AI-Moduls zur Verfügung, die nach einer mehrmonatigen Testphase kostenpflichtig werde. Auch den Bestandskunden der Serviceware Processes-Lösung stehe die AI-Lösung in einer zugeschnitten Paketlösung zur Verfügung.Den Einsatz von AI forciere Serviceware bereits seit dem IPO und beschäftige seit Jahren knapp 30% der Mitarbeiter in der Entwicklung, um auch zukünftig technisch führende SaaS-Lösungen anbieten zu können. So seien Ende 2022 145 Personen in der Entwicklung tätig gewesen, was einem Anteil von 28% der Gesamtbelegschaft entspreche (2021: 137 MA). IBM für 4,6 Mrd. US-Dollar erkennen. Aktuell betreue Apptio rund 1500 Unternehmenskunden und generiere einen Umsatz von ca. 480 Mio. US-Dollar (MONe). Zuvor habe der aktuelle PE-Eigentümer Vista Equity Partners das Unternehmen in 2018 für knapp 2 Mrd. US-Dollar von der Börse genommen und den 8-fachen Umsatz gezahlt. Zum Zeitpunkt der Übernahme in 2018 sei Apptio, wie auch in den Vorjahren, defizitär gewesen (letzte öffentliche EBITDA-Marge: 2018 Q3 LTM: -6,2%). Gemäß Vista hätten die Umsätze während der letzten vier Jahre verdoppelt werden können, was einer CAGR von rd. 19% entspreche. Die EBITDA-Marge solle sich im gleichen Zeitraum "vervierfacht" haben. Im gleichen Zeitraum habe Serviceware seine Umsätze mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7% steigern können, wobei sich die EBITDA-Marge durchgehend nahe des Break-Even-Niveaus bewegt habe (-2,0% bis +2,7%). Gleichzeitig notiere die Serviceware-Aktie derzeit mit einem EV/Umsatz-Multiple von 0,8, was 8% der Bewertung Apptio's entspreche. Auch wenn Apptio aufgrund der besseren Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Unternehmensgröße nach Erachten des Analysten ein höherer Multiple zugesprochen werden könne, sehe er den aktuellen Abschlag als deutlich zu hoch an.Hoffmann befürworte die hohen Entwicklungsausgaben des Unternehmens, um technologisch weiter einer der führenden Anbieter zu bleiben. Die jüngste Übernahme bescheinige zudem das seines Erachtens hohe Wertpotenzial der Serviceware-Aktie sowie der gesamten Branche.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Serviceware-Aktie und sein Kursziel i.H.v. 18,00 Euro. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link