Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

6,82 EUR +3,02% (27.02.2023, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

6,72 EUR +1,51% (27.02.2023, 15:24)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (27.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 (Ende: November) vorgelegt, die umsatzseitig leicht über den Erwartungen des Analysten liegen würden und seiner EBITDA-Prognose entsprechen würden. Besonders positiv stimme angesichts der attraktiven SaaS-Dynamik sowohl die Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze als auch der Auftragsbestand infolge steigender Anzahlungen auf Wartungs- und SaaS-Verträge (+23% yoy).Starkes SaaS-Momentum und erfolgreiches Q4: Infolge eines verbesserten Schlussquartals (Konzernerlöse yoy Q1: +8,6%; Q2: +1,3%; Q3: -5,4%; Q4: +5,2%) hätten die Erlöse in 2021/22 mit 83,2 Mio. Euro im erwarteten Rahmen (MONe: 82,1 Mio. Euro; +2,3% yoy) gelegen. Die wiederkehrenden Umsätze, welche sich aus den kompletten Wartungserlösen und dem Großteil der SaaS/Service-Umsätze speisen würden, würden mittlerweile bereits einen Konzernanteil von 67,6% (+6,1PP yoy) und stärken somit maßgeblich die Visibilität der künftigen Geschäftsentwicklung erreichen. Das negative EBITDA i.H.v. -1,6 Mio. Euro (Vj. 2,2 Mio. Euro) entspreche der Analystenprognose und sei auf Implementierungs-sowie Vertriebskosten von SaaS-Projekten zurückzuführen, bei denen die Erlösrealisierung nachgelagert erfolge. Der operative Cashflow sei mit 0,8 Mio. Euro hingegen positiv gewesen und zeige sich entsprechend von Kundenvorauszahlungen im Wartungs- und SaaS/Service-Bereich beeinflusst.Ausblick 2022/23 bestätigt die Analystenerwartungen: Im laufenden GJ avisiere der Vorstand ein Umsatzwachstum von 5 bis 10% sowie eine noch nicht konkretisierte EBITDA-Verbesserung. Weidhüner lasse seine Erwartungen unverändert und gehe von einem Erlösanstieg i.H.v. 6,2% aus und lege eine Rückkehr in den positiven Ergebnisbereich zugrunde (MONe: 1,1 Mio. Euro). Die Skalierung dürfte sich überwiegend aus der Personalkostenquote speisen, die sich seit 2018 signifikant um über 10PP erhöht habe. So werde insbesondere die natürliche Fluktuation nach Vorstandsangaben zuletzt nur noch mit einem stark erhöhten Augenmaß nachbesetzt. Die Senkung der EBIT-Prognose des Analysten sei lediglich auf erhöhte Abschreibungen der Marken und Kundenstämme bei "SABIO" und "cubus" zurückzuführen.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Serviceware-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18,00 Euro. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link