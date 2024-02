Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ), mit Hauptsitz in Bad Camberg, Deutschland, bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.



Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.



Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services. (19.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ).Der Analyst durfte jüngst die Serviceware SE auf den Hamburger Investorentagen begrüßen, die von CFO Harald Popp vertreten worden sei. Hervorgehoben worden seien neben operativen Highlights auch die Chancen der AI für Serviceware.In den letzten Monaten habe der Analyst bereits mehrmals auf die attraktive Bewertung des Unternehmens hingewiesen, das nach zwischenzeitlichen Verlusten und einem zuletzt leichten Cash-Burn im Zuge der SaaS-Transformation nun in H2/2023 den nachhaltigen EBITDA-Break-Even erreicht haben dürfte. Der Analyst sei davon überzeugt, dass Serviceware in Q4/23 erneut ein positives EBITDA erzielt habe (MONe: 0,9 Mio. EUR), und rechne mit einem Q4-Umsatz in Höhe von 23,4 Mio. EUR, sodass die FY-Umsatz-Guidance (+5,0 bis +10,0%yoy) mit einem Wachstum von +9,6% yoy am oberen Ende erreicht werden dürfte. Zum starken Q4 dürften sowohl die neu gewonnenen SaaS-Kunden als auch die sich erstmals vollumfänglich auswirkenden Effizienzmaßnahmen beigetragen haben.Zuletzt habe SJJ den Gewinn eines weiteren hochkarätigen Großkunden vermeldet, der sich sowohl für den aktuellen "Verkaufsschlager" Serviceware Financial sowie das ergänzende Corp. Performance-Management- und BI-Modul Serviceware Performance entschieden habe. Nach Unternehmensangaben zähle der Neukunde aus dem Logistiksektor zu den Fortune-150 und erziele mitmehreren zehntausend Mitarbeitern Umsätze im mittleren zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.Die Serviceware-Lösungen würden hierbei die eigenentwickelten Lösungen des Kunden ersetzen und dürften damit die ersten "professionellen" Werkzeuge sein, die der Kunde im Bereich ITFM und CPM einsetze. Die enorme Dynamik bei der Neukundengewinnung werde auch durch eine Grafik verdeutlicht, welche die Steigerung der Vertragsverbindlichkeiten (zukünftige, bereits vertraglich fixierte Umsätze) im Zeitablauf darstelle. Trotz der deutlich gestiegenen SaaS-Umsatzbasis (das Verumsatzen reduziere die Vertragsverb.) seien diese in 9M/23 bereits um 29,4%yoy bzw. um 25,6 Mio. EUR gestiegen, was nahezu dem Gesamtbestand aus Ende 2021 entspreche.Der Kapitalmarkt habe die gute Dynamik der Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten bereits teilweise honoriert. Der Analyst sehe in der Serviceware-Aktie weiteres Potenzial, da das Software-Unternehmen auch auf aktuellem Kursniveau noch zu einem 2025e EV/EBITDA von 15,4 notiere und damit deutlich günstiger als vergleichbare, wachsende Software-Unternehmen bewertet sei.Auch angesichts des Potenzials zur weiteren Margensteigerung über das Jahr 2025 hinaus bekräftigt Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 18,00 EUR. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link