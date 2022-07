Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (29.07.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe heute den Halbjahresbericht 2021/2022 vorgelegt. Wenngleich die Bottom-Line für das abgelaufene Quartal defizitäre Werte aufweise, sollten Investoren den Fokus auf das äußerst starke SaaS- und Service-Geschäft legen. Eine Umkehr der Ergebnisdynamik scheine bereits in H2 aufgrund kurzfristig anstehender Lizenzprojekte visibel.Der Umsatzanstieg von +1,3% yoy im zweiten Quartal fuße ausschließlich auf dem Segment SaaS/Service (+22,5% yoy), dessen Erlösanteil sich spürbar auf 56,6% erhöht habe (Vj.: 46,0%). Während die Umsatzrealisierung bei einem Lizenzdeal größtenteils direkt zu Vertragsbeginn erfolge, werde sie im Falle der akquirierten SaaS-Verträge über die Vertragslaufzeit gestreckt. Da entsprechende Aufwendungen (u.a. für Vertrieb und Implementierung) ungeachtet dessen zu Beginn anfallen würden, würden SaaS-Projekte die Profitabilität kurzfristig erheblich hemmen. Erst im März habe Serviceware beispielsweise die Gewinnung eines führenden amerikanischen Mineralölkonzerns für das Financial-Modul verkündet. Da der dreijährige SaaS-Vertrag "hohe siebenstellige" Umsätze einbringe, wären Erlöse und EBITDA im Falle eines Lizenzdeals nach Erachten des Analysten um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag höher ausgefallen. Perspektivisch hätte dies in H1/22 bereits eine zweistellige EBITDA-Marge statt der berichteten -0,4% ermöglicht. Die Volatilität im Serviceware-Zahlenwerk werde sich im Zeitverlauf sukzessive reduzieren, was die Visibilität der Geschäftsentwicklung folglich stärke.Der Vorstand gehe infolge einer voraussichtlich wieder anziehenden Dynamik im Lizenz-Geschäft für das laufende Geschäftsjahr nach wie vor von einem Umsatzanstieg i.H.v. rund 10% yoy sowie einem verbesserten EBITDA aus. Ausgehend vom H1-Resultat impliziere dies im zweiten Halbjahr einen Erlös von rund 47,2 Mio. Euro sowie einen EBITDA-Beitrag von mindestens 2,4 Mio. Euro, was eine inkrementelle Marge von rund 5,1% bedeute. Wenngleich der Analyst auch seine FY-Prognosen unverändert lasse (Umsatz: +10% yoy; EBITDA +0,5 Mio. yoy), weise er darauf hin, dass die Zielerfüllung aufgrund der zuvor beschriebenen Arithmetik in Abhängigkeit vom zeitlich fristgerechten Ablauf einzelner Lizenzprojekte stehe.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Serviceware-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 24,00 Euro. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link