Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

12,80 EUR +1,99% (28.02.2024, 10:33)



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

12,65 EUR +0,80% (28.02.2024, 13:04)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ), mit Hauptsitz in Bad Camberg, Deutschland, bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.



Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.



Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services. (28.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe den Konzernumsatz in '23 um 10,0% yoy auf 91,5 Mio. EUR steigern können, wobei auch die Auslandserlöse um 10,0% yoy zugelegt hätten und damit weiter für 20,5% des Konzernumsatzes stünden. Das Wachstum sei strategiegemäß auf einen überproportionalen Zuwachs der SaaS/Service-Umsätze (+19,1% yoy) zurückzuführen. In Q4/23 hätten sich diese von15,0 auf 15,4 Mio. EUR erhöht, sodass die FY-Run-Rate bereits bei 61,6 Mio. EUR liege. Ohne weiteres Wachstum würde Serviceware so bei gleichbleibenden Lizenz- und Wartungsumsätzen in 2024 einen Umsatz i.H.v. 95,8 Mio. EUR erzielen und damit bereits knapp das untere Ende der FY-Guidance (+5,0% bis +15,0% yoy auf 96,1 Mio. EUR bis 105,2 Mio. EUR) erreichen.Rückenwind habe dem Unternehmen zuletzt auch die von 4,6% auf 3,1% gesunkene Churn-Rate verliehen (bezogen auf das gekündigte SaaS- und Wartungsvertragsvolumen). Die Vertragsverbindlichkeiten, die als Proxy für den Auftragsbestand angesehen werden könnten, hätten sich in 2023 um 71,0% yoy auf den Rekordwert von 55,5 Mio. EUR erhöht. Für das laufende GJ gehe der Vorstand von einer weiteren, prozentual zweistelligen Steigerung der Vertragsverbindlichkeiten aus.Im Schlussquartal habe Serviceware ein EBITDA i.H.v. 0,8 Mio. EUR erzielt, das auch nach den von den Aktienanalysten der Montega AG erwarteten aktivierten Entwicklungskosten von 0,3 Mio. EUR eine deutlich positive Dynamik aufweise. Das FY-EBITDA habe 0,2 Mio. EUR betragen (MONe: 0,3 Mio. EUR) nach -1,6 Mio. EUR im Vorjahr und sich u.a. durch die höhere Umsatzbasis und den unterjährig reduzierten Personalkosten verbessert (H1/23: 21,6 vs. 19,6 Mio. EUR in H2/23). Für 2024 würden die Aktienanalysten der Montega AG nur mit einer inflationsbedingten Personalkostensteigerung i.H.v. 3,0% rechnen, sodass sich das erwartete Umsatzwachstum überproportional im Ergebnis niederschlagen dürfte. Die Unternehmens-Guidance sehe 2024 eine "signifikante Verbesserung" des EBITDA und EBIT vor.Auf Seite des operativen Cashflows sei 2023 ein Zufluss von 0,5 Mio. EUR erzielt worden, sodass angesichts des niedrigen CAPEX-Bedarfs des Unternehmens nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ein negativer Free Cashflow im niedrigen einstelligen Mio.-Bereich erwirtschaftet worden sei. So hätten sich die liquiden Mittel um 2,5 Mio. Euro von 30,8 Mio. EUR auf 28,3 Mio. EUR reduziert, denen zum Jahresende nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG Bankschulden i.H.v. ca. 2,0 Mio. EUR gegenübergestanden hätten.Die FY-Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen. Mit einem EV/EBITDA 2025e von 14,4 sei die Software-Aktie angesichts des hohen mittelfristigen Margenpotenzials nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG weiter attraktiv bewertet.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 18 EUR für die Serviceware-Aktie. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link