ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (11.08.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Insgesamt 14 Unternehmen sind 2021 in Deutschland an die Börse gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ).Die Gesellschaften hätten im Jahr des IPOs insgesamt rund 8.500 neue Mitarbeiter eingestellt, wobei dazu auch Übernahmen beigetragen hätten. Im Durchschnitt sei die Zahl der Mitarbeiter um 19 Prozent gestiegen. Das seien die Ergebnisse einer Studie der Kommunikationsagentur relatio PR, die die Börsengänge des Jahres 2021 analysiert habe. Durch das IPO könnten die Firmen Finanzmittel einwerben, die eigene Entwicklung weiter vorantreiben und Arbeitsplätze schaffen.Auch Serviceware gehöre zu den Unternehmen, die nicht zuletzt durch den Börsengang in die Lage versetzt worden seien, massiv zu expandieren - die Mitarbeiterzahl sei seit dem IPO 2018 von 285 auf 510 gestiegen. Das Wachstum habe sich eindrucksvoll in den Zahlen niedergeschlagen. Habe der Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 noch 55,2 Mio. Euro betragen, seien 2020/21 schon 81,3 Mio. Euro durch die Bücher gegangen.Serviceware sei Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen. Nicht weniger als 17 DAX -Konzerne stünden auf der Kundenliste. Zur Mitte des laufenden Geschäftsjahres habe Serviceware zwar noch ein negatives Ergebnis erzielt. Jedoch sei dies dem starken Saas-Geschäft geschuldet, das typischerweise von erheblichen Vorlaufleistungen gekennzeichnet sei, während sich die Umsatzrealisierung über die Vertragslaufzeit strecke. Die Bestätigung der Prognose sähen die Analysten von Montega als "klares Signal für eine attraktive Vertriebspipeline." Das Kursziel der Experten liege mit 24 Euro klar oberhalb der aktuellen Notiz (10,20 Euro). (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze Serviceware-Aktie: