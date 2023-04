Börsenplätze Serviceware-Aktie:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management/Business Intelligence).



Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. (28.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Serviceware habe heute Q1-Zahlen veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Analystenerwartungen liegen würden.Im Jahresauftaktquartal habe Serviceware seine Umsätze um +4,7% yoy auf 22,0 Mio. Euro steigern können, wobei die SaaS-Erlöse im Vorjahresvergleich deutlich überproportional um +20,3% yoy auf 13,2 Mio. Euro zugelegt hätten. Positiv werten die Analysten der Montega AG auch die anhaltende SaaS-Dynamik auf Quartalsebene (+3,0% ggü. Q4/22) sowie die auf 44,8 Mio. Euro gestiegenen Vertragsverbindlichkeiten (+38,2% qoq), welche fixierte zukünftige Umsätze darstellen. Die SaaS-Transformation von Serviceware sei in den letzten zwei Jahren deutlich vorangeschritten. Von den SaaS- und Service-Erlösen seien rund 80% vertraglich wiederkehrend. Der Rest entfalle unter anderem auf Beratungs- und Workshopleistungen.Im abgelaufenen Quartal habe das EBITDA bei -0,96 Mio. Euro gelegen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein marginal positives EBITDA von 0,01 Mio. Euro erwirtschaftet worden sei. Um dieser Ergebnisverschlechterung entgegenzuwirken, habe Serviceware bereits Ende letzten Jahres Verschlankungen in der Personalstruktur angekündigt. Während der Vertrieb im Sinne einer verstärkten Wachstumsdynamik tendenziell gestärkt werden solle, möchte der Vorstand insbesondere im administrativen Bereich Effizienzen steigern. Laut Serviceware würden sich die Maßnahmen vollumfänglich erst in der zweiten Jahreshälfte auswirken und daher eine fühlbare unterjährige Ergebnisverbesserung nach sich ziehen, sodass die Ergebnisprognose (moderate Verbesserung des EBITDAs im Vergleich zum Vorjahr von -1,6 Mio. Euro) trotz des Verlusts in Q1 erreicht werden solle.Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Analysten der Montega AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung für die Serviceware-Aktie und ihr Kursziel in Höhe von 18,00 Euro. (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link