NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

687,68 USD +0,21% (07.12.2023, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) weiterhin mit "outperform" ein.Oppenheimer sei nach einem Treffen mit der Geschäftsleitung zuversichtlicher in seiner positiven Anlagethese zu ServiceNow geworden. Das Q4-Update des Unternehmens deute auf gesunde Geschäftsfaktoren hin, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass ServiceNow seine Q4-Prognose erreichen könne, da das Unternehmen direkt an einem stabilen IT-Betriebsumfeld in Unternehmen und einem relativ gesünderen Ausgabenumfeld für Back-Office-Anwendungen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen teilnehme.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von ServiceNow unverändert mit "outperform" ein. Ihr Kursziel für den Titel hätten sie von 640 auf 750 USD erhöht. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:637,20 EUR +0,03% (08.12.2023, 12:09)