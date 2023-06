Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (09.06.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Analyst Rob Owens von Piper Sandler:Rob Owens, Analyst von Piper Sandler, bekräftigt das Rating "overweight" für die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW).Angesichts des Ansturms auf Technologiewerte im vergangenen Monat habe der Analyst Rob Owens seine Top-Picks, Kursziele und Präferenz-Rankings in der Gruppe der Sicherheits- und Infrastruktursoftware neu bewertet. Das Unternehmen habe Tenable ( ISIN US88025T1025 WKN A2JQRT ) in seine Top-Picks aufgenommen, da es die zweite Hälfte des Jahres 2023 als "risikoarm" ansehe.ServiceNow sei angesichts des starken Anstiegs der Aktien im letzten Monat aus der Top-Pickliste gestrichen worden. Piper gehe weiterhin davon aus, dass das schwierige makroökonomische Umfeld für den Rest des Jahres anhalten werde, und bevorzuge Namen, die widerstandsfähige, konsolidierende Unternehmen mit GARP-basierten Bewertungen seien. Zu seinen Top-Ideen würden Cyberark Software Okta , CrowdStrike ( ISIN US22788C1053 WKN A2PK2R ) und Tenable gehören.Rob Owens, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von ServiceNow weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 525 auf 600 USD. (Analyse vom 09.06.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie: