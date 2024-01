NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (23.01.2024/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) charttechnisch unter die Lupe.Auch abseits des Themas "Künstliche Intelligenz" gebe es derzeit im Technologiesektor spannende Einzelwerte. Ein Vertreter aus dieser Zunft stelle die ServiceNow-Aktie dar. Nach einigen Wochen seitwärts sei das Papier in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Lohn der Mühen sei der Sprung über das alte Rekordhoch vom November 2021 bei 707,60 USD. Der Vorstoß in "uncharted territory" erfolge mit einer hohen Relativen Stärke, wodurch das Risiko eines Fehlausbruchs reduziert werde. Aus der im Herbst vervollständigten Korrekturflagge ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 870 USD. Wenn Anleger die Kursentwicklung der letzten drei Jahre als große Schiebezone interpretieren würden, dann sei langfristig sogar noch ein größerer Anstieg möglich. Auf dem Weg in diese Region würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der 2022er-Korrektur bei 849,17/936,63 USD nennenswerte Etappenziele markieren. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die ServiceNow-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das bisherige Jahrestief bei 671,22 USD zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:690,20 EUR -0,17% (23.01.2024, 08:00)