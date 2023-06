NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

555,80 USD -0,16% (06.06.2023, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (07.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die ServiceNow-Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) charttechnisch unter die Lupe.Kleiner Boden, großer Boden? Das sei in Bezug auf die ServiceNow-Aktie die derzeit entscheidende Frage. Doch der Reihe nach: Zunächst hätten die Lows vom Oktober 2022 und Januar 2023 bei rund 350 USD einen klassischen Doppelboden gebildet. Mit dem Sprung über die horizontalen Barrieren bei rund 510 USD liege nun zusätzlich eine größere, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Unter dem Strich ergebe sich ein sog. "verschachteltes Kursmuster". Als Sahnehäubchen komme hinzu, dass die gesamte Korrekturbewegung seit November 2021 letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden könne. Aus der Höhe der beschriebenen S-K-S-Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von 650 USD. Die diskutierte Flaggenkonsolidierung lasse sogar auf mehr hoffen - konkret auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch von Ende 2021 bei 707,60 USD. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die ServiceNow-Aktie die Nackenlinie der großen Trendwendeformation nicht mehr unterschreiten. Entsprechend sei die runde 500 USD-Marke als Stop-Loss für neue Long-Engagements prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:519,40 EUR -0,12% (07.06.2023, 10:01)