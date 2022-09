NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (26.09.2022/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die ServiceNow-Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) charttechnisch unter die Lupe.Nach der deutlichen Korrektur von über 700 USD auf gut 400 USD habe sich die ServiceNow-Aktie seit Anfang Mai an einer Stabilisierungsphase versucht, sei im Hochsommer allerdings an dem Kreuzwiderstand aus der 38-Wochen-Linie und dem Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres (akt. bei 496/503 USD) gescheitert. Inzwischen stehe ein neues Verlaufstief (374 USD) zu Buche, womit die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach unten aufgelöste Schiebezone interpretiert werden müsse. Aus der Höhe der diskutierten Tradingrange ergebe sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 100 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von gut 300 USD. Diese Zielmarke harmoniere bestens mit dem Hoch vom Juli 2019 bei 303 USD. Ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg in diese Region stecke derzeit die Parallele zum o. g. Baissetrend (akt. bei 371 USD) ab. Die Auflösung der angeführten Konsolidierungsformation werde durch den MACD bestätigt, denn der Trendfolger habe bereits wieder ein neues Ausstiegssignal geliefert. Neue Short-Positionen könnten auf Basis der vorangegangenen Tiefs bei 407 USD abgesichert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:389,20 EUR -0,08% (26.09.2022, 08:39)