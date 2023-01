NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

463,07 USD +3,19% (26.01.2022, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (27.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die ServiceNow-Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) charttechnisch unter die Lupe.Trader würden solche Kumulationspunkte lieben, an denen verschiedene Schlüsselmarken zusammenfallen würden. Schließlich seien das oftmals Triggermarken, die größere Bewegungen nach sich ziehen könnten. Ein Lehrbuchbeispiel liefere derzeit die ServiceNow-Aktie. Hier sorge der Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 430,22 USD) bzw. über die jüngsten Hochs bei 431/433 USD für den Abschluss eines klassischen Doppelbodens. Als Sahnehäubchen lege der Titel aktuell zusätzlich gerade den seit November 2021 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 444,45 USD) zu den Akten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Trendlinie besitze den zusätzlichen Charme, dass die Korrektur der letzten 15 Monate dann als trendbestätigende Flagge zu interpretieren wäre. Aus der unteren Umkehr ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 80 USD - ausreichend um perspektivisch Kurs auf die wichtige Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei gut 500 USD zu nehmen. Die beschriebene Bodenbildung werde zusätzlich durch die äquivalenten Kursmuster im Verlauf der RSL und des MACD bestätigt. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu negieren, sollte in Zukunft die o. g. Glättungslinie nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:420,75 EUR -1,05% (27.01.2022, 08:56)