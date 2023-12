NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (01.12.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 641 USD auf 765 USD an.Die Analysten von Barclays sind der Ansicht, dass "wir uns mitten in einer Jahresendrally bei Software befinden". Ein Blick auf die aktuellen Bewertungsniveaus zeige, dass die Unternehmenswert-Umsatz-Multiplikatoren seit Anfang November um eine ganze Umdrehung gestiegen seien, aber immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt liegen würden, was den Anlegern weitere Unterstützung bieten könnte. Die Analysten hätten ihre Kursziele auf ein Basisjahr 2025 verschoben, was die Multiplikatoren weiter senke.Die Analysten von Barclays stufen die ServiceNow-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 01.12.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:629,40 EUR -0,13% (01.12.2023, 15:39)