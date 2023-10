NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (26.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) weiterhin mit "outperform" ein.Die Ergebnisse von ServiceNow zum dritten Quartal seien rundum solide gewesen und obwohl das Unternehmen einen Aufwärtstrend beim CRPO-Guide erwartet habe, sei das ausgewiesene währungsbereinigte CRPO-Wachstum von 24% im Jahresvergleich besser gewesen als erwartet. BMO füge hinzu, dass es immer noch Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung von Plus habe, räume aber auch ein, dass die Ergebnisse besser als erwartet gewesen seien.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von ServiceNow unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel sei von 615 auf 630 USD erhöht worden. (Analyse vom 26.10.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:539,60 EUR +7,49% (26.10.2023, 16:48)