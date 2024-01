NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (10.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Evercore ISI:Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unverändert mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 725 USD auf 800 USD an.Die Aktien seien seit dem Q3-Bericht des Unternehmens nach oben explodiert, und die Anleger müssten sich in nächster Zeit vielleicht noch etwas gedulden, aber Materne argumentiere, dass seine Partnerumfrage, die die Meinung von 15 großen ServiceNow-Partnern enthalte, dabei helfe, zu veranschaulichen, warum die Schätzungen im Jahr 2024 eine Tendenz nach oben haben sollten. Der Analyst gehe davon aus, dass ServiceNow im vierten Quartal seine Schätzungen und die der Marktteilnehmer von 2,4 Mrd. US-Dollar Umsatz und einem CRPO-Wachstum von etwa 20,5% leicht übertreffen werde.Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, bewertet die ServiceNow-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:640,20 EUR +0,16% (10.01.2024, 14:49)