NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

714,30 USD +2,24% (10.01.2024)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (11.01.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW).Der Quartalsabschluss deute auf ein gesundes Jahresende hin und hebe die Dynamik hervor, die zu soliden Geschäftspipelines in der ersten Jahreshälfte geführt habe und dass es erste Kaufaktivitäten für die neuen Pro Plus SKUs von ServiceNow gebe, die mit AI ausgestattet seien. Angesichts der "soliden Ergebnissen" erwarte Stifel, dass ServiceNow die cRPO-Wachstumsprognose des Managements für Q4 übertreffen werde, die konservativ erscheine.Die Analysten von Stifel bewerten die ServiceNow-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 650,00 auf 740,00 USD angehoben. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:669,00 EUR +2,70% (11.01.2024, 15:41)