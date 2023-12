NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

686,23 USD -0,29% (06.12.2023)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (07.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Argus Research:Joseph Bonner, Analyst von Argus Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW).Das Unternehmen habe sich durch Investitionen in Forschung und Entwicklung und den Verzicht auf Entlassungen von der Masse abgesetzt, während viele seiner Konkurrenten angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen ihre Investitionen zurückgefahren und die Zahl der Mitarbeiter reduziert hätten, so der Analyst. Er füge hinzu, dass ServiceNow die generative KI als einen Beschleuniger für sein Geschäft sehe, der den gesamten verfügbaren Markt vergrößere und die durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhe.Joseph Bonner, Analyst von Argus Research, bewertet die ServiceNow-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 675,00 auf 770,00 USD angehoben. (Analyse vom 06.12.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:635,00 EUR -0,44% (07.12.2023, 13:53)