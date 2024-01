NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (18.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) weiterhin mit "outperform" ein.Das Research-Mosaik des Unternehmens deute auf eine Aufwärtsentwicklung der Schätzungen und ein gutes Quartal für das Geschäft von ServiceNow und die Lead-Generierung im vierten Quartal hin. Nach Ansicht von Oppenheimer seien die Geschäftsdynamik, das Nachfrageumfeld und die Vertriebsausführung für ServiceNow im vierten Quartal konstant geblieben. Es sei auch ein wachsendes Interesse an der PRO+ SKU in verschiedenen Branchen und an den neueren ERP- und betrieblichen Workflow-Lösungen festgestellt worden. Letztere würden nach Ansicht der Analysten von den Investoren unterschätzt.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von ServiceNow unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 750,00 auf 800,00 USD erhöht. (Analyse vom 18.01.2024)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:678,80 EUR +1,50% (18.01.2024, 12:27)