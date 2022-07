Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

406,20 EUR -7,42% (28.07.2022, 13:00)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

448,60 USD +6,10% (27.07.2022, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (28.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der SaaS-Anbieter habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Das US-Unternehmen bleibe auf Wachstumskurs und habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Anleger würden sich aber an der Prognosesenkung der Kalifornier stören.ServiceNow bleibe auf der Erfolgsspur, trotz des gesenkten Umsatzausblicks wolle das Unternehmen in diesem Jahr seine Einnahmen um 23% steigern und halte zudem an seiner Langfristprognose fest. Auch wenn es kurzfristig volatiler werden könnte, sehe "Der Aktionär" bei den aktuellen Kursen eine gute Einstiegsgelegenheit für Anleger. Investierte sollten der ServiceNow-Aktie treubleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ServiceNow-Aktie: