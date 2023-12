Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

649,00 EUR +1,88% (08.12.2023, 15:40)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

687,68 USD +0,21% (07.12.2023, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) nach wie vor mit "overweight" ein.Piper Sandler sage, dass die Q3-Berichte für den Bereich Sicherheits- und Infrastruktursoftware ein "starkes Gefühl der Stabilität in Bezug auf wirtschaftliche Trends sowie erste Anzeichen von Optimismus in Bezug auf das Cloud-Wachstum und die Auswirkungen generativer KI auf die steigende Nachfrage/Ausgaben in den kommenden Jahren" vermittelt hätten.Die Bewertungsmethode des Unternehmens werde weiterentwickelt, indem die Dauer der verbleibenden Abzinsungsperioden verkürzt werde und die Multiplikatoren des endgültigen freien Cashflows "angesichts der günstigeren Aussichten in einem überzeugenderen Licht erscheinen".Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von ServiceNow unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 620 auf 747 USD angehoben. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie: