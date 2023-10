NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

554,68 USD +4,62% (26.10.2023, 17:33)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (26.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW).Piper stelle fest, dass die Ergebnisse für das dritte Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über den Erwartungen gelegen hätten, wobei ServiceNow erneut eine starke Leistung gezeigt. Das dritte Quartal in Folge, in dem sich das Wachstum bei den großen neuen Logos beschleunigt habe, sei durch das stärkste Quartal in der Geschichte der US-Notenbank unterstrichen worden. Die neuen GenAI-Fähigkeiten seien gut aufgenommen worden, und in optimistischen Kommentaren sei eine längerfristige, technologiegetriebene Generationsbewegung angekündigt worden. Mit einem weiteren starken Ergebnis und einer zunehmend strategischen Positionierung innerhalb großer Unternehmen bleibe Piper optimistisch.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von ServiceNow weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 600,00 auf 620,00 USD an. (Analyse vom 26.10.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:522,80 EUR +4,14% (26.10.2023, 17:37)