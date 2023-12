NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

706,31 USD +0,37% (19.12.2023, 18:39)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (19.12.2023/ac/a/n)



Macquarie Research bezeichne ServiceNow in einer heute veröffentlichten Studie als einen der Top-KI-Picks mit erheblichem GenAI-Produktpotenzial. Das Analysehaus sei der Meinung, dass die generativen KI-Produkte "Now Assist" die Nutzung der Kernmodule der NOW-Plattform effizienter machen und gleichzeitig das Benutzererlebnis verbessern könnten. Macquarie Research sei von "Now Assist" begeistert, da es der Ansicht sei, dass die Workflow-Automatisierung reif für eine KI-Ergänzung sei.Frederick Havemeyer, Analyst von Macquarie Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die ServiceNow-Aktie bestätigt und das Kursziel von 612 auf 800 USD angehoben. (Analyse vom 19.12.2023)