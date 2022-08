Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

484,05 EUR -3,38% (12.08.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

499,45 USD -3,24% (11.08.2022, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (12.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die ServiceNow-Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) bildete ab Februar 2021 eine SKS-Topformation aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe sie Ende April mit dem Fall unter die Nackenlinie vollendet. Zunächst sei die Aktie auf 406,47 USD zurückgefallen, sei dann aber in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Tief und einem Widerstand bei 510,73 USD eingeschwenkt. Vorgestern sei der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gelungen. Dieser sei aber gestern mit einer langen schwarzen Kerze und einem bärisch Engulfing gekontert worden. Dies sei ein Verkaufssignal aus den Candlesticks.AusblickDie ServiceNow-Aktie könnte nach dem Fehlausbruch über den Widerstand 510,73 USD in den nächsten Tagen deutlich unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung 406,47 USD sei möglich. Sollte die Aktie dieses Tief durchbrechen, wäre sogar der Weg in Richtung des Ziels aus der SKS bei 324,74 USD oder sogar an das log. 38,2% Retracement der Rally ab Februar 2016 bei 249,07 USD möglich. Sollte die Aktie aber über das gestrige Tageshoch bei 521,57 USD ausbrechen und damit auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch überwinden, wäre eine Rally gen 598,37 USD oder sogar an das Allzeithoch bei 707,60 USD möglich. (Analyse vom 12.08.2022)Börsenplätze ServiceNow-Aktie: