NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

537,46 USD +1,07% (29.05.2022, 22:00)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Bernstein Research:Peter Weed, Analyst von Bernstein Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ServiceNow-Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) von 586 auf 665 USD.Bernstein Research gehe für ServiceNow von einem Umsatz von 40 bis 50 Mrd. USD in den nächsten zehn Jahren aus, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. ServiceNow sei zwar bereits ein riesiges Unternehmen mit einem Umsatz von 7 Mrd. USD, das eine sehr hohe Durchdringung der F500, G2000 und darüber hinaus aufweise, glaube jedoch, dass die Bedenken übertrieben seien. Es gebe verschiedene Ansätze, die eine vernünftige Erwartung für ein Ergebnis von 40 bis 50 Mrd. USD nahelegen würden. Diese Größenordnung sei das Ergebnis eines einzigartigen Plattform-der-Plattformen-Wertversprechens, das bei den Kunden auf große Resonanz stoße und einen eindeutigen und dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen bestehenden Anbietern habe, die erhebliche Investitionen getätigt hätten, um denselben Bereich zu gewinnen.Peter Weed, Analyst von Bernstein Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die ServiceNow-Aktie bestätigt und das Kursziel von 586 auf 665 USD angehoben. (Update vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:514,00 EUR +2,11% (30.05.2022, 15:05)