Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (12.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Zu den größten Verlierern unter den bekannten Titeln auf dem US-Kurszettel gehöre am Dienstag die ServiceNow-Aktie. Das Papier des Cloud-Spezialisten breche prozentual zweistellig ein. Auslöser für den Kursrutsch sei ServiceNow-CEO Bill McDermott selbst, der mit einer Warnung für Schlagzeilen sorge. Der starke US-Dollar sei eine Belastung für Technologieunternehmen in einem Umfeld, das bereits durch heftigen makroökonomischen Gegenwind belastet sei, so der ehemalige SAP-Chef gegenüber Jim Cramer von CNBC. "Wir haben eine Inflation, die so hoch ist wie seit 41 Jahren nicht mehr. Der Dollar ist im Moment so hoch wie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr", zitiere den Manager CNBC. "Wir haben steigende Zinssätze. Die Menschen machen sich Sorgen um die Sicherheit. Wir haben einen Krieg in Europa. Die Stimmung ist also nicht gut", zähle McDermott auf.Die Aussagen von ServiceNow-Chef McDermott belasten würden die ServiceNow-Aktie massiv belasten. Welche Auswirkungen der starke US-Dollar auf die Geschäftsentwicklung des Cloud-Spezialisten habe, werde sich am 27. Juli zeigen. Dann lege das US-Unternhemen die Zahlen zum zweiten Quartal vor.Die skeptischen Töne von ServiceNow-CEO Bill McDermott seien Gift für die ServieceNow-Aktie. "Der Aktionär" bleibe für das Unternehmen aber dennoch langfristig optimistisch gestimmt. Dabeibleiben und Stopp bei 350 Euro beachten, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: SAP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link