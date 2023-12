Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

633,80 EUR +2,42% (15.12.2023, 16:14)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

691,685 USD +1,66% (15.12.2023, 16:11)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (15.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unverändert mit "buy" ein.Die Analysten von Mizuho hätten die Kursziele für einige Softwarefirmen im Rahmen seines Ausblicks für 2024 erhöht, was größtenteils auf die höheren Unternehmensmultiplikatoren zurückzuführen sei. Die wichtigsten Trends, von denen Softwareanbieter heute und in Zukunft profitieren würden, seien: Die digitale Transformation, generative künstliche Intelligenz, Daten und Analysen, Cloud-Migrationen von Contact Centern, DevOps, Sicherheit der nächsten Generation und digitales Marketing/Kundendaten.Die Top-Software-Picks von Mizuho für 2024 seien Microsoft, Adobe, Cyberark, Intuit, HubSpot, Nice, Procore Technologies und PTC.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von ServiceNow weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 620 auf 750 USD an. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze ServiceNow-Aktie: