Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Wachstumswerte hätten in den vergangenen Jahren zu den absoluten Börsen-Lieblingen gehört. Im aktuellen Bärenmarkt würden die Anleger jedoch alles, was mit Growth zu tun habe, aus ihren Depots werfen. Wegen den steigenden Zinsen, seien diese zu teuer, heiße es vielfach. "Der Aktionär" zeige, warum Anleger genauer hinschauen sollten.Geht man nach reinen Bewertungskennzahlen von Wachstumsaktien, dann scheinen diese in der Tat im Vergleich zu anderen Aktien relativ teuer zu sein, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Hier vergleiche man jedoch Äpfel mit Birnen. Denn Growth-Unternehmen würden viel Geld investieren, um neue Kunden zu akquirieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen.Etablierte und langsamer wachsende Unternehmen würden dagegen in überwiegend gesättigten Märkten agieren und hätten deswegen relativ niedrige operative Ausgaben. Daher seien auch deren Gewinnmargen sehr üppig und die Bewertungs-Multiplikatoren entsprechend niedriger.Das heiße jedoch nicht, dass Growth-Werte generell zu teuer seien. Am Ende sei immer die Qualität der Unternehmen - in Bezug auf das Geschäftsmodell und andere Fundamentaldaten - entscheidend.Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns den Software-Anbieter ServiceNow an, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Das Unternehmen sei Marktführer im Bereich der Workflow-Management-Software und verdiene sein Geld mithilfe abobasierter Einnahmen. Das bedeute, dass die Grenzkosten von ServiceNow relativ gering seien. Die Software müsse nur einmal entwickelt werden, könne aber danach beliebig oft in der Cloud "vermietet" werden.Ganz einfach, das Unternehmen habe noch relativ hohe operative Ausgaben im Bereich des Marketings und Research & Development. Diese hätten in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres satte 68 Prozent der Umsatzerlöse betragen.Sobald ServiceNow den Schalter auf Gewinnerzielung umlege, würden die Ausgaben für Marketing und R&D erfahrungsgemäß auf unter 30 Prozent fallen. Basierend auf dieser Annahme und dem letzten Geschäftsbericht (gleiche Umsatzkosten) würde ServiceNow im Vergleichszeitraum eine operative Marge von knapp 47 Prozent erzielen.Würde man nun die Steuern und Zinsen abziehen (knapp 20 Prozent des operativen Gewinns), bleibe ein Nettogewinn von 1,9 Milliarden Dollar übrig. Das würde einer Nettomarge von 38 Prozent entsprechen. Basierend auf den aktuellen Analystenprognosen (23er Umsatz bei 8,8 Milliarden Dollar) würde bei dieser Nettomarge das 23er KGV von 40 auf knapp 22 fallen. Damit wäre ServiceNow in etwa so bewertet wie die Value-Titel Coca-Cola (23) und Procter & Gamble (22) und günstiger als der Fastfood-Riese McDonald's (27).Anhand dieses Beispiels sehe man, dass man Wachstums-Titel nicht pauschal als teuer bezeichnen dürfe. Um ein korrektes Urteil zu fällen, müsse man sich mit den Geschäftszahlen und dem Geschäftsmodell auseinander setzen.Danach werde man feststellen, dass die Bewertung zwischen qualitativ hochwertigen Growth- und Value-Unternehmen vergleichbar sei. Dies sei auch der Grund, warum Warren Buffett nicht zwischen Growth und Value unterscheide.