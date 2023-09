Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir die saisonalen Auffälligkeiten der restlichen Kalendermonate bis zum Jahresultimo beim Dow Jones (ISIN: US2605661048. WKN: 969420) diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abseits des US-Präsidentschafts- und des Dekadenzyklus sei der gerade begonnene September auch beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als besonders herausfordernder Börsenmonat in den Köpfen vieler Anleger fest verankert. Seit 1988 hätten die deutschen Standardwerte im September im Durchschnitt Kursverluste von 2,16% hinnehmen müssen. Dabei liege die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen im September bei gerade einmal 40%, d. h. das Kursminus stamme nicht aus wenigen Extremereignissen - wie z. B. 9/11 -, sondern sei vielmehr ein regelmäßig vorkommendes Phänomen. Letzteres unterstreiche die DAX-Performance im September in den letzten drei Jahren, denn diese fiel jeweils negativ aus. Die besonderen Herausforderungen des Börsenmonats September verdeutliche die folgende Berechnung am Eindrucksvollsten: Wären Anleger seit 1988 immer nur im September im DAX investiert gewesen, würden, dann würden sich die Kursverluste über die letzten 35 Jahre auf 58% summieren.



Der auffälligen September-Schwäche könnte man mit einer einfachen saisonalen Strategie entgehen, welche im September pausiere und ansonsten auf den DAX setze. Diese einfache saisonale "DAX ohne September"-Strategie hätte die deutschen "blue chips" seit Ende der 1980er-Jahre deutlich outperformt. Besonders schön sei dabei, dass die bessere Wertentwicklung mit einer etwas geringeren Volatilität erzielt worden sei. Eine Pause im September schone also nebenbei auch noch die Nerven von Anlegern. Statt das Investment im heiklen Monat September ruhen zu lassen, sei ein Engagement im Goldpreis eine mögliche Alternative, denn auf Basis der Daten seit 1988 könne das Edelmetall im September im Mittel um 0,94% zulegen. D. h. der Goldpreis biete sich als der etwas andere "Investment-Parkplatz" an. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass seit 2015 sowohl der DAX als auch der Goldpreis im September Kursverluste hätten hinnehmen müssen. Die Wirksamkeit des vorgestellten "saisonalen Musters" speise sich somit vor allem aus der älteren Historie der 1990er-Jahre, während das Phänomen in der jüngeren Vergangenheit schlechter funktioniert habe. (04.09.2023/ac/a/m)



